Санкт-Петербург, , 13:31 — REGNUM В петербургском парламенте в среду, 23 октября, подняли вопрос о компетентности Сергея Харлашкина — главы одного из ключевых ведомств Смольного, комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ).

Как передает корреспондент ИА REGNUM, сделал это единоросс Андрей Васильев, который предложил даже адресовать его губернатору Александру Беглову.

«Доколе мы будем терпеть некомпетентность председателя КРТИ [Сергея] Харлашкина? В июле прошли парламентские слушания по поводу состояния строительства метро, мы услышали там, что помимо всех проблем, которые существуют у основного подрядчика «Метростроя», есть очень много вопросов к самому комитету. Который до полутора лет задерживает согласование, подготовку документов», — сказал Васильев.

Заметим, на сегодняшнем заседании поддержали депутатский запрос к Беглову о судьбе застывшей стройки Лиговского путепровода, из-за чего Красносельский, Кировский и Петродворцовый районы стоят в многочасовых пробках каждый день, однако о Харлашкине персонально там сказано не было. По словам авторов запроса, «строители убежали» с площадки.

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«Сколько мы будем терпеть, что представители комитета разбираются с подрядчиками? Что же они думали, когда проводили конкурсы, почему в пиковом режиме во время строительства один подрядчик заменяется на другого?» — недоумевал Васильев.

На организацию транспортной инфраструктуры в указанных районах пожаловался единоросс Алексей Цивилев. Он добавил, что вскоре там введут в строй 30 тыс. новых квартир.

«А [проспект] Ветеранов у нас до сих пор не пробит как обходной путь, по факту это всё будет стоять, всё Петергофское шоссе», — сказал Цивилев.

Он предположил, что это напрямую отразится на судьбе другого депутата от «Единой России» Михаила Барышникова, который избирался от этой территории.

«Барышников там должен просто исчезнуть как депутат, потому что его просто люди встретят в темной парадной», — добавил Цивилев.

Депутат Константин Чебыкин также подверг сомнению готовность транспортной инфраструктуры к открытию станций Красносельско-Калининской (ККЛ) ветки метро, которые должны запустить в 2022 году. «Юго-Западная» станет новым транспортным узлом, что вызывает увеличение транспортного потока, в том числе автомобильного», — заметил он.

По словам Цивилева, он пытался лично посетить стройплощадку ККЛ в июне 2019 года, но его туда не пустили. «У меня есть официальный отказ Харлашкина о том, что не допускаются депутаты ЗакСа к посещению строящихся станций метро. Поэтому я не смог своими глазами увидеть. Но никакой инфраструктуры нет — ни перехватывающей парковки, ни расширения дорожной части. Там две пробки: одна на Жукова, вторая на Казакова. По факту никакой подготовки, с учетом того, что мы ждем «Казаковскую», нет», — заключил Цивилев.

Единоросс Алексей Макаров также напомнил о другой проблеме — отсутствии путепровода между Кировским и Московским районами в створе Путиловской улицы, хотя в программу он был внесен много лет назад.

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