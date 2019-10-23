Сеул, , 13:30 — REGNUM 23 октября в Сеуле состоялась встреча президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и короля Испании Филиппа VI. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

По данным источников, стороны обсудили перспективы развития двусторонних отношений в разных сферах, включая политику, экономику, культуру. Также представители двух стран договорились о дальнейшем расширении сотрудничества в преддверии 70-летия установления дипломатических отношений.

В рамках встречи король Испании высоко оценил действия лидера Южной Кореи, направленные на установление мира на Корейском полуострове.

В свою очередь Мун Чжэ Ин отметил, то Южная Корея примет участие в международной туристической ярмарке FITUR, которая пройдет в Мадриде в январе 2020 года.

По завершению встречи лидеры двух стран подписали меморандумы о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере туризма и инвестиций.

Известно, что 24 октября в столице Южной Кореи состоится корейско-испанский бизнес-форум, во время которого представители двух стран обсудят перспективы экономического сотрудничества.

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