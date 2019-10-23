Анкара, , 13:25 — REGNUM В турецком Стамбуле начал свою работу симпозиум, посвященный вопросам стран Южной Азии, об этом 23 октября сообщает Anadolu Ajansi.

Мероприятие будет проходить в течение двух дней, в нем примут участие эксперты из порядка 50 стран, в частности из Бангладеш, Малайзии, Афганистана, Индии, Пакистана, Шри-Ланки.

«Мы стремимся привлечь внимание всего мира к Азиатско-Тихоокеанскому региону, так как он приобретает все больше значение для мировой торговли», — отметил ректор Стамбульского университета Бурхан Айкач.

На симпозиуме выступят с докладами десятки крупнейших ученых, они коснуться политических, экономических, социальных и культурных аспектов стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

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