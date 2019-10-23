Черкесск, , 13:15 — REGNUM В горах Карачаево-Черкесии проходят учения горных мотострелков Южного военного округа. Они проводятся на высоте 2 тыс. метров на полигоне Кобу-Баши. В настоящее время военнослужащие приступили к активной фазе учений, к которой привлечены ударные вертолеты Ми-8АМТШ «Терминатор», сообщили ИА REGNUM 23 октября в пресс-службе ЮВО.

Мотострелки при поддержке экипажей армейской авиации отрабатывают слаженность действий при перемещении на поле боя, а также навыки маскировки и инженерного оборудования позиций в условиях горной местности. Военнослужащие учатся преодолевать минно-взрывные заграждения, а также зараженные участки местности.

Всего в учениях принимают участие более 1200 человек. Среди военной техники, которой используется всего около 200 единиц, имеются тягачи легкобронированные, зенитные установки ЗУ-23−2, минометы 2Б-14 «Поднос», гранатометы АГС «Пламя». Помощь в перемещении грузов оказывает конное подразделение.