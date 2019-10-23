Тегеран, , 13:17 — REGNUM Официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Сейед Аббас Мусави сообщил, что Тегеран приветствует договоренности по Сирии, которые были заключены между президентами России и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом. Официальное заявление было опубликовано иранским МИД 23 октября.

«Иран приветствует любые шаги, которые приведут к поддержанию территориальной целостности Сирии, укреплению ее национального суверенитета и возвращению стабильности и спокойствия в регион», — приводятся слова Мусави.

В связи с этим Тегеран считает соглашение Москвы и Анкары позитивным шагом, который поспособствует возвращению в регион стабильности.

Напомним, ранее министерство обороны Турции сообщило, что после заключения российско-турецкого соглашения по Сирии нет смысла продолжать военную операцию.

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