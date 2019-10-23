Москва, , 13:14 — REGNUM США потеряли Сирию, а Россия заняла пустоту, которую они оставили после себя, считает научный сотрудник Института востоковедения РАН Руслан Курбанов. Об этом он заявил 23 октября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя слова президента США Дональда Трампа, который назвал хорошей новостью информацию о положении дел на Ближнем Востоке.

«Для Трампа хорошая новость в том, что американцы сбежали из Сирии, — сказал Курбанов. — Просто с позором сбежали, а их провожали камнями и улюлюканьем. Он может сегодня говорить о том, что они сегодня сохранили американские жизни, но они потеряли Сирию. Россия впервые за долгие годы заняла базы, которые прежде занимали США. Она заняла пустоту, которую оставили после себя США. Эрдоган взывал к НАТО, но НАТО молчало все эти месяцы».

Напомним, как сообщалось ранее, Трамп написал в Twitter, что «судя по всему, хорошие новости приходят по Турции, Сирии и Ближнему Востоку», и что «в дальнейшем будут новые сообщения».