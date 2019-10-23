Москва, 23 октября 2019, 13:14 — REGNUM США потеряли Сирию, а Россия заняла пустоту, которую они оставили после себя, считает научный сотрудник Института востоковедения РАН Руслан Курбанов. Об этом он заявил 23 октября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя слова президента США Дональда Трампа, который назвал хорошей новостью информацию о положении дел на Ближнем Востоке.
Напомним, как сообщалось ранее, Трамп написал в Twitter, что «судя по всему, хорошие новости приходят по Турции, Сирии и Ближнему Востоку», и что «в дальнейшем будут новые сообщения».