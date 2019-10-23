Екатеринбург, , 13:13 — REGNUM В столице Среднего Урала организуют «Комитет за прямые выборы мэра Екатеринбурга». Об этом сообщает ИА Znak.

Инициативу выдвинул депутат свердловского заксобрания Вячеслав Вегнер, который ранее выдвинул законопроект о возврате прямых выборов мэра. По мнению парламентария, благодаря общественной кампании повысится вероятность, что законопроект всё-таки примут.

«Без общественной поддержки шансов на принятие законопроекта нет», — считает Вегнер.

Интерес к комитету проявляли депутат Госдумы («Единая Россия») Андрей Альшевских, екатеринбургские депутаты Андрей Пирожков и Дмитрий Сергин, а также ряд представителей городской Общественной палаты и горизбиркома. Учредительное собрание комитета пройдёт уже 24 октября 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, законопроект о возврате прямых выборов главы Екатеринбурга внесли в заксобрание 18 октября 2019 года. Сейчас кандидаты на пост мэра «просеиваются» конкурсной комиссией, а прошедших отбор уже выбирают депутаты гордумы.

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