Токио, , 13:15 — REGNUM Члены комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, подозреваемые во взяточничестве, должны пройти проверку на детекторе лжи, сообщил президент Украины Владимир Зеленский 23 октября на своей странице в социальной сети Facebook.

Владимир Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

«Если этой проверкой будет установлена хотя бы наименьшая вероятность того, что кто-то из депутатов брал деньги за голосования на комитете, этими депутатами должны заняться антикоррупционные органы», — написал он.

Зеленский добавил, что аналогичную проверку должен пройти депутат от фракции «Слуга народа» Вячеслав Медяник.

Ранее журналисты сфотографировали переписку Медяника с неким человеком, который попросил «решить вопросы» с Генеральной прокуратурой Украины (ГПУ) и Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ).

«Если подозрения оправдаются — мы с такими депутатами попрощаемся», — подчеркнул Зеленский.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины возбудила уголовное дело против 11 депутатов Верховной рады, которых подозревают в получении взятки за отказ от поддержки законопроекта о ликвидации коррупции при оценке недвижимости.

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