Бангкок, , 13:11 — REGNUM Индонезийская компания PT Bukaka Teknik Utama заключила контракт с местной тайской компанией M-Solution Co., Ltd. на сумму 7,5 млн долларов США в Бангкоке, сообщает внешнеполитическое ведомство страны.

Стороны заключили контракт на закупку тридцати трех единиц телескопических трапов в аэропорту Бангкока.

В своем выступлении посол Индонезии в Таиланде Ахмад Русди выразил гордость за растущее число индонезийских компаний, которые успешно расширили свой бизнес в Таиланде.

Посол подчеркнул постоянную поддержку посольства индонезийским компаниям в укреплении деловых связей и сотрудничества со сторонами в Таиланде.

«Возможности двустороннего сотрудничества в области торговли и инвестиций между Индонезией и Таиландом очень широки, и для достижения взаимовыгодных экономических отношений необходимы активные совместные усилия», — заявил представитель индонезийской компании PT Bukaka Teknik Utama.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Индонезия и Таиланд договорились совместно провести праздничные мероприятия по случаю 70-летия дипломатических отношений в 2020 году.

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