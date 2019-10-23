Брюссель, , 13:02 — REGNUM Давать оценки договорённостям, которые были достигнуты в ходе встречи президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана по Сирии, пока рано. Такое мнение сегодня, 23 октября, на пресс-конференции в преддверии двухдневной встречи министров обороны НАТО. Которая пройдёт 24−25 октября в Брюсселе, выразил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

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«Я думаю, что сейчас преждевременно оценивать последствия и результаты соглашения», — подчеркнул генсек.

Также Столтенберг приветствовал значительное сокращение масштабов насилия после совместного заявления Турции и Соединённых Штатов.

«Важно, чтобы все силы на местах действовали сдержанно и с полным соблюдением норм международного гуманитарного права», — заявил генсек, добавив, что последние события подчеркивают настоятельную необходимость политического решения.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 октября президент Турции объявил о начале военной операции «Источник мира» на севере Сирии с целью создания там буферной зоны. 17 октября США и Турция достигли соглашения о приостановке боевых действий на 120 часов. За это время Вашингтон пообещал обеспечить отвод курдских отрядов на 30 км от границы Турции.

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22 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Соединённые Штаты в нарушении своих обещаний по Сирии. По его словам, данные Вашингтоном обещания для приостановки турецкой военной операции были нарушены. В связи с этим Анкара не исключает принятия «необходимых шагов» для борьбы с «террористами».

Позднее в тот же день на встрече в Сочи президент РФ Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган согласовали меморандум о взаимопонимании в вопросах сирийского урегулирования между Россией и Турцией. После этого Турция объявила об окончании операции в Сирии. Как заявило Минобороны страны, Анкара не собирается продолжать военную операцию на северо-востоке Сирии после отхода курдских отрядов.

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