Москва, , 13:00 — REGNUM Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану не нужны сирийские территории, считает старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Руслан Курбанов. Об этом он заявил 23 октября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«На российскую аудиторию хорошо работает страшилка о возрождении турецкого османского султаната. Но у турок сейчас другое мышление — национальное, — сказал Курбанов. — Им, кроме своего государства, другие территории на себя вешать не нужно. Эрдогану нужно продержаться до 2023 года. Зачем ему сейчас брать на себя ответственность за эту (сирийскую — прим. ИА REGNUM) территорию?»

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, согласно российско-турецкому меморандуму по Сирии, колонна российской военной полиции пересекла Евфрат и направилась в сторону пограничного города Кобани.

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