Москва, 23 октября 2019, 13:00 — REGNUM Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану не нужны сирийские территории, считает старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Руслан Курбанов. Об этом он заявил 23 октября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, согласно российско-турецкому меморандуму по Сирии, колонна российской военной полиции пересекла Евфрат и направилась в сторону пограничного города Кобани.
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