Тбилиси, , 12:54 — REGNUM Американский политолог Люк Коффи, автор исследовательского центра Heritage Foundation, в интервью грузинской редакции"Голоса Америки» рассказал о проблемах и перспективах вступления Грузии в НАТО.

Коффи заметил, что главным «вызовом» вступлению в НАТО для Грузии является «российская оккупация». В связи с этим, считает политолог, Грузии следует рассмотреть компромиссную возможность вступления в НАТО — без задействования пятого пункта устава НАТО на территории Абхазии и Южной Осетии, согласно которому нападение на одного члена НАТО означает нападение на всех. Коффи заметил, что в Альянсе состоит несколько членов, часть территории которых также не находится под защитой пятого пункта (США, Великобритания).

По мнению Коффи, в данный момент США и многие страны Европы скептически расценивают возможность принятия Грузии в НАТО. Однако, заверил политолог, важная роль в этом процессе принадлежит правительству Грузии.

«Правительство Грузии должно взять на себя роль лидера, оно должно объяснить грузинскому народу, почему это предложение является положительным, почему оно не нарушает территориальную целостность Грузии. Пока они этого не сделают, не должно быть ожиданий того, что Вашингтон, Лондон или Париж подхватит этот вопрос»

Вместе с тем Коффи выразил уверенность, что в будущем Грузия сможет стать членом Альянса.

«Грузия должна научиться выдержке. Страна должна продолжить демократические процессы и правительство Грузии должно поднять эту тему. Когда оба эти фактора соединятся, думаю, что мы сможем довести Грузию до финиша»

Напомним, в сентябре Андерс Фог Расмуссен предложил Грузии рассмотреть вопрос о вступлении в НАТО без Сухума и Цхинвала. Позже бывший заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Готтемюллер заявила, что возможность вступления Грузии в Альянс без Абхазии и Южной Осетии не рассматривалась.

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