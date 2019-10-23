Тбилиси, 23 октября 2019, 12:54 — REGNUM Американский политолог Люк Коффи, автор исследовательского центра Heritage Foundation, в интервью грузинской редакции"Голоса Америки» рассказал о проблемах и перспективах вступления Грузии в НАТО.
Коффи заметил, что главным «вызовом» вступлению в НАТО для Грузии является «российская оккупация». В связи с этим, считает политолог, Грузии следует рассмотреть компромиссную возможность вступления в НАТО — без задействования пятого пункта устава НАТО на территории Абхазии и Южной Осетии, согласно которому нападение на одного члена НАТО означает нападение на всех. Коффи заметил, что в Альянсе состоит несколько членов, часть территории которых также не находится под защитой пятого пункта (США, Великобритания).
По мнению Коффи, в данный момент США и многие страны Европы скептически расценивают возможность принятия Грузии в НАТО. Однако, заверил политолог, важная роль в этом процессе принадлежит правительству Грузии.
Вместе с тем Коффи выразил уверенность, что в будущем Грузия сможет стать членом Альянса.
Напомним, в сентябре Андерс Фог Расмуссен предложил Грузии рассмотреть вопрос о вступлении в НАТО без Сухума и Цхинвала. Позже бывший заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Готтемюллер заявила, что возможность вступления Грузии в Альянс без Абхазии и Южной Осетии не рассматривалась.
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