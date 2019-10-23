Элиста, , 12:53 — REGNUM Городские власти отказали организаторам очередного митинга в столице Калмыкии Элисте за отставку исполняющего обязанности главы администрации города Дмитрия Трапезникова в его проведении 27 октября на площади Победы. Об этом сообщило РИА «Калмыкия».

Причиной в администрации назвали несоответствие территории площади Победы с заявленным количеством участников в пять тысяч человек, которое превышает установленную законом предельную норму.

Власти Элисты предложили провести мероприятие после 11 ноября 2019 года. По данным издания, организаторы не согласны с решением властей и намерены, несмотря на отказ, провести митинг в назначенное время в назначенном месте.

Как сообщало ИА REGNUM, акции протеста в Элисте против назначения на должность исполняющего обязанности главы Калмыкии Дмитрия Трапезникова, экс-замглавы ДНР, продолжаются с сентября 2019 года, после его согласования на этот пост горсобранием. В последнем митинге, который состоялся 13 октября, участвовали от трёх до четырёх тысяч человек, писали СМИ.