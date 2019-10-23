Сеул, , 12:59 — REGNUM 23 октября в Сеуле состоялась встреча спецпредставителя Южной Кореи по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ли До Хуна и спецпредставителя Швеции по делам Корейского полуострова Кента Хэштета. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей внешнеполитического ведомства страны.

По их словам, представители двух стран обсудили ситуацию в регионе, а также рабочие переговоры КНДР и США. Кроме того, в рамках встречи южнокорейский дипломат поблагодарил правительство Швеции за помощь в организации рабочих переговоров.

Известно, что 23 октября во второй половине дня Кент Хэштет встретится с министром объединения Ким Ён Чхолем, а 24 октября проведет встречу с министром иностранных дел Кан Гён Хва.

Отметим, что спецпредставитель Швеции будет находиться в Южной Корее до 25 октября.