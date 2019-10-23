Кемерово, , 12:52 — REGNUM В Кузбассе 11 муниципальных районов хотят стать округами, а для этого — изменить статусы и название, сообщили ИА REGNUM в администрации региона.

«С июня 2019 года Топкинский муниципальный район получил статус округа путём объединения 11 сельских поселений и одного городского. С такой инициативой выступили депутаты районного Совета. Топкинский муниципальный округ стал первой территорией Кузбасса, где произошли подобные преобразования», — отметили в областном правительстве.

Сейчас ещё 11 муниципальных районов — Ижморский, Кемеровский, Крапивинский, Ленинск-Кузнецкий, Прокопьевский, Промышленновский, Тяжинский, Чебулинский, Юргинский, Яйский, Яшкинский — выступили с инициативой о преобразовании.

По словам губернатора региона Сергея Цивилёва, в этом процессе есть ряд видимых преимуществ: единый бюджет позволит сократить расходы на содержание аппарата, один руководитель будет координировать работу всего муниципального округа. Кроме того, расширятся возможности по участию в реализации программ капитального ремонта жилья, расселению аварийных и ветхих домов, поддержке молодых специалистов.