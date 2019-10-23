Киев, 23 октября 2019, 12:52 — REGNUM Если президент Украины Владимир Зеленский добивается мира в Донбассе, то на следующей неделе в Раду должны быть внесены законы, выполняющие Минские соглашения, заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Алексей Колтунович, сообщил 23 октября телеканал 112.ua.
Депутат отметил, что основными вопросами, которые должны быть решены парламентом Украины, являются амнистия для участников войны, а также предоставление Донбассу особого статуса.
Без этого Украине нечего предъявить на встрече «Нормандской четвёрки», отметил Колтунович.
Напомним, ранее Зеленский заявил, что рассчитывает на встречу в «нормандском формате», поскольку, по его мнению, Украина выполнила все необходимые условия для её проведения.
Как сообщало ИА REGNUM, позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Украина не сделала никаких шагов, и ситуация в Донбассе осталась прежней.
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