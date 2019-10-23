В соцсети «ВКонтакте» появилось видео, на котором видно, как на станцию Шиес проезжают бензовозы с топливом. На видео в 4 утра 23 октября зафиксирована колонна из трёх автомобилей: один «КамАЗ» с углём и два бензовоза, в том числе один с дополнительным прицепом.
Законность построек на Шиесе оспаривают местные чиновники
Накануне, 22 октября, в Арбитражном суде Архангельской области состоялось очередное заседание по иску администрации Урдомы к инвестору экотехнопарка «Шиес» ООО «Технопарк». Чиновники уже несколько месяцев пытаются через суд признать постройки на скандальном объекте незаконными.
В Урдому командированы сотрудники ОМОН, сообщают источники активистов.
Шиес: Урдома блокирована сотрудниками МВД, электричество отключено
По непроверенной информации от жителей поселка Урдома Ленского района Архангельской области, поселок с утра блокирован сотрудниками МВД, электричество в Урдоме отключено.