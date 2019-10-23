В соцсети «ВКонтакте» появилось видео, на котором видно, как на станцию Шиес проезжают бензовозы с топливом. На видео в 4 утра 23 октября зафиксирована колонна из трёх автомобилей: один «КамАЗ» с углём и два бензовоза, в том числе один с дополнительным прицепом.