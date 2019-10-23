Москва, 23 октября 2019, 12:44 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган хотел не завоевывать территорию Сирии, а обезопасить границы, считает старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Руслан Курбанов. Об этом он заявил 23 октября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя итоги переговоров президентов РФ и Турции.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, меморандум по итогам российско-турецких переговоров на высшем уровне вступил в силу в 12:00 в среду, 23 октября. С этого момента начинается отсчёт 150 часов, за которые курдские силы самообороны должны покинуть 30-километровую зону вдоль границы с Турцией. Отводом курдских формирований займутся военная полиция РФ и погранслужба Сирии.