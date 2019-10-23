Москва, , 12:44 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган хотел не завоевывать территорию Сирии, а обезопасить границы, считает старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Руслан Курбанов. Об этом он заявил 23 октября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя итоги переговоров президентов РФ и Турции.

«Путин с Эрдоганом договорились о том, чтобы остановить военную операцию. Сейчас начинают гадать, кто выиграл, а кто проиграл. Выиграл сирийский народ, потому что боевая операция на территории проживания курдов прекратится, — сказал Курбанов. — То, что сейчас начинается совместное патрулирование границы и курды отводят свои вооружённые отряды вглубь сирийской территории, это для Эрдогана огромное достижение. Чего он хотел? Обезопасить границу. У него кризис в стране. Он теряет позиции. Зачем ему залезать вглубь Сирии? То, что РФ ему предложила, как раз было тем, что ему нужно».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, меморандум по итогам российско-турецких переговоров на высшем уровне вступил в силу в 12:00 в среду, 23 октября. С этого момента начинается отсчёт 150 часов, за которые курдские силы самообороны должны покинуть 30-километровую зону вдоль границы с Турцией. Отводом курдских формирований займутся военная полиция РФ и погранслужба Сирии.