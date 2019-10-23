* запрещённая в России организация

Сринагар, Индия, , 13:12 — REGNUM *запрещённая в России организация

Комиссар полиции индийского Джамму и Кашмира Дилбаг Сингх отчитался о полной ликвидации «Ансар Газават уль-Хинд» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), ячейки «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Индии. Об этом 23 октября сообщило индийское новостное издание «Патрика».

В официальном заявлении Дилбаг Сингх подчеркнул, что уничтоженные в кашмирской Пулваме 22 октября боевики стали последней активной группировкой «Ансар Газават уль-Хинд» на территории Индии.

По словам комиссара полиции Кашмира, в регионе продолжают действовать вербовщики, которые не участвуют в непосредственной организации террористических актов.

«Постепенно мы идентифицируем и устраним оставшиеся террористические элементы», — заявил он.

Дилбаг Сингх также отметил, что на территории Джамму и Кашмира продолжают действовать террористические группировки «Джаиш-е-Мухаммад» и «Лашкаре-Тайба» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые получают помощь и указания из соседнего Пакистана.

Напомним, что 22 октября силы безопасности Индии уничтожили трех боевиков в области Пулвама, Джамму и Кашмир. Из укрытия террористов были изъяты оружие и боеприпасы в большом объёме. Впоследствии представители местных сил безопасности сообщили, что в число ликвидированных террористов вошёл Абдул Хамид Лелхари, который возглавлял «Ансар Газават уль-Хинд» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с июня 2019 года.