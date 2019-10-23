Габороне, , 12:43 — REGNUM В Ботсване начались президентские и парламентские выборы, об этом 23 октября сообщает Anadolu Ajansi.

В выборах примут участие порядка 900 тыс. человек. Основные проблемы, которые поднимались участниками гонки, были безработица и социальное расслоение граждан.

Правящая в стране на протяжении около 50 лет Демократическая партия Ботсваны, как отмечают эксперты, столкнется на текущих выборах с серьезной конкуренцией.

Напомним, в Ботсване проживает порядка 2 млн 100 тыс. человек. Страна считается в среднем достаточно благополучной. В стране наблюдается экономический рост за счет продажи ресурсов — алмазы, уран, медь.

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