Джакарта, , 12:23 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо обратился с посланием к 34 министрам, сообщает Antara.

«Я поручил всем членам кабинета министров, бороться с коррупцией. Создайте систему, которая закроет пробелы в коррупции», — заявил глава государства.

«Во-вторых, нет видения и миссии министра, есть видение и миссия президента и вице-президента», — добавил Джоко Видодо.

Глава государства также призвал министров работать быстро, продуктивно и не зацикливаться на монотонной работе.

По его словам, работа должна быть ориентирована на ощутимые результаты.

«Всегда проверяйте наличие проблем на местах и находите решения. Все должны относится к работе серьезно. Я уверен, что те, кто не будет серьезен на работе, могут быть отстранены на середине пути», — подчеркнул президент.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Индонезии Джоко Видодо изменил название кабинета министров на «прогрессивный».

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