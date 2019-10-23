Сочи, Краснодарский край, , 12:23 — REGNUM Президенты России и Египта Владимир Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси договорились продолжить работу по возобновлению авиасообщения между странами. Такая договорённость была достигнута на сегодняшней встрече глав государств, которая состоялась перед началом экономического форума Россия — Африка в Сочи. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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«Совместная работа для возобновления авиасообщения будет продолжена с тем, чтобы со временем выйти на конкретные сроки», — уточнил официальный представитель Кремля.

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Как сообщало ИА REGNUM, вопрос возобновления чартерного авиасообщения между Россией и Египтом президент АРЕ Абдель Фаттах ас-Сиси и глава Минпромторга РФ Денис Мантуров обсуждали в Каире в октябре. Как заявил Мантуров, у российской стороны остаются вопросы к безопасности аэропортов Египта. Пока он не будет решён, полёты не возобновятся.

Напомним, ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин сообщал, что возобновление полётов из России в египетские Шарм-эль-Шейх и Хургаду возможно уже в ближайшее время.

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