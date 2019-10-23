Сочи, Краснодарский край, , 12:20 — REGNUM Россия предложит африканским партнерам на саммите Россия — Африка в Сочи не только прямые поставки оружия, но и различные инфраструктурные проекты, такие как строительство заводов по созданию стрелкового оружия и боеприпасов к нему. Об этом рассказал глава компании Рособоронэкспорт Александр Михеев, его слова приводит 23 октября пресс-служба компании.

«Мы предлагаем не только прямые поставки российской оборонной продукции, но и реализуем создание различных инфраструктурных проектов в области космической деятельности, заводов по производству стрелкового оружия и боеприпасов к нему, а также баз капитального ремонта и обслуживания техники всех видов вооруженных сил», — заявил Михеев.

Также он рассказал, что Рособоронэкспорт готов на сегодняшний день развивать сотрудничество с партнёрами из стран Африки на уникальных условиях.

Ранее корреспонденты телерадиокомпании ВВС Swahili заявили, что в последние несколько лет Россия начала процесс возвращения на африканский континент в качестве «общепризнанной влиятельной силы».