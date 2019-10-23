Кобани, Сирия, , 12:24 — REGNUM Согласно российско-турецкому меморандуму по Сирии колонна российской военной полиции пересекла Евфрат и направилась в сторону пограничного города Кобани. Об этом сообщило 23 октября РИА новости.

Сообщается, что на Евфрате колонну встретили местные школьники. Они кричали: «Боже, благослови армию».

Как передавало ИА REGNUM, 22 октября лидеры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган подписали совместное соглашение по Сирии. Военная полиция России уже начала патрулирование возле позиций сирийской армии у города Манбидж.