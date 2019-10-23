Сочи, Краснодарский край, , 12:09 — REGNUM На встрече президентов России и Египта Владимира Путина и Абдель Фаттаха ас-Сиси, которая состоялась в Сочи перед началом экономического форума Россия — Африка, была затронута тема возобновления авиасообщения между двумя странами. Как заявил министр транспорта РФ Евгений Дитрих, переговоры глав государств по этому вопросу прошли продуктивно.

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«Конструктивно», — сказал глава федерального ведомства.

Других подробностей обсуждения этой темы Дитрих не привёл, пишет ТАСС.

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Как сообщало ИА REGNUM, регулярное авиасообщение со всеми городами Египта было прервано в ноябре 2015 года, после крупнейшей в истории российской авиации катастрофы самолёта компании «Когалымавиа». На борту лайнера, направляшегося из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург, находились 217 пассажиров и семь членов экипажа. Все они погибли.

В начале 2018 году, согласно указу президента РФ Владимира Путина, авиасообщение между Россией и Каиром было возобновлено. С 21 января 2019 года курорты Египта стали доступны для семи городов России. Полеты осуществляются через Иорданию (аэропорт Акабы).

Добавим, что уже в ближайшее время возможно возобновление полётов из России в египетские Шарм-эль-Шейх и Хургаду.

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