Киев, , 12:06 — REGNUM Чтобы Украина вернула «оккупированные территории», власти страны должна изучить опыт Хорватии, заявил мэр Львова Андрей Садовый вечером 22 октября в эфире телеканала «24».

Мэр напомнил, что Хорватия «забрала часть территории силой за один день, а вторую часть — сложными переговорами». По его мнению, тогдашний президент занял «жесткую позицию» и в итоге сегодня Хорватия «успешно развивается».

«По моему мнению, сильная экономика даст толчок для сильной армии и качественного вооружения. Нужно ждать момент. Нападать нужно тогда, когда есть реальный шанс победить», — заявил мэр Львова.

Он признал, что многие украинские политики об этом говорили в последние годы, но при этом воровали:

«Это меня внутри просто разрывает, потому что это цинизм».

Садовый положительно оценил процессы в украинском Совнацбезе, в частности, назначение нового секретаря органа и назначение комика Сергея Сивохо на должность советника секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.

«Я посмотрел структуру СНБО, которую предложили, была публичная информация. Очень грамотная структура. А то, что Сивохо взяли советником — это мудро, потому что он из Донецка. И то, что секретарем СНБО является бывший мэр и губернатор Луганска Алексей Данилов — это очень мудро. Потому что он знает глубину проблематики оккупированных территорий. А нам надо их забирать, и делать это мудро».

В завершение мэр столицы Галичины заявил, что нынешний президент Зеленский хочет успеха для страны, а он максимально готов помогать и содействовать главе Украины — «потому что это наша страна, у нас нет другого шанса».

ИА REGNUM напоминает, что ранее президент Украины Владимир Зеленскийзаявил, что никакой сдачи национальных интересов при урегулировании конфликта в Донбассе не будет.

«У меня уже аллергия на слово «капитуляция», и хочу в очередной раз всех заверить, что никакой сдачи национальных интересов Украины не будет. Это не обо мне и это не об Украине», — сказал он 14 октября.

Он подчеркнул, что позиция Украины по Донбассу — «достичь ощутимой силы благодаря прочному фундаменту из нескольких вещей»: грамотная взвешенная дипломатия, мощный сектор безопасности и обороны, возрождение экономики, обеспечение благополучия граждан Украины.