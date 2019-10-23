Сеул, , 12:28 — REGNUM Южная Корея окажет гуманитарную помощь пострадавшим от сильного землетрясения жителям Филиппин. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства иностранных дел страны.

По их словам, власти страны выделят на гуманитарную помощь $100 000.

По данным МИД Южной Кореи, в результате землетрясения магнитудой 6,3 балла на Филиппинах было уничтожено 3000 домов и объектов инфраструктуры, пострадали около 20 тыс. человек.

«Как представители международного сообщества мы продолжим оказывать гуманитарную помощь странам и людям, пострадавшим от стихийных бедствий», — сообщили представители министерства.

Отметим, что Филиппины является первой страной АСЕАН, установившей с Южной Кореей дипломатические отношения.