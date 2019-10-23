Мадрид, , 12:38 — REGNUM В Великобритании отказываются предоставить представителям испанского суда допросить основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа по делу о шпионаже за ним в посольстве Эквадора в Лондоне. Об этом сообщила 23 октября газета El Pais.

Как сообщают журналисты, в Испании расследуется дело в отношении собственника частного испанского охранного предприятия Undercover Global S. L. Давида Моралеса. Представителей компании обвиняют в том, что они во время охраны Ассандажа, когда тот находился в посольстве Эквадора в Лондоне, вели за ним и его гостями слежку. Причем шпионаж осуществлялся в пользу США.

По данным издания, испанский судья направил запрос с просьбой предоставить возможность допросить основателя WikiLeaks по видео связи, но получил отказ. В Великобритании якобы отметили, что такие допросы ведет полиция, а не суд, а также сослались на то, что видеоконференция недоступна для подобных случаев.

Отмечается, что в Испании такой ответ связали с нежеланием Лондона действовать против Вашингтона.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Ассанж несколько лет скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне от властей США, где его обвиняют в обнародовании секретных документов о нарушениях прав человека американскими солдатами в Ираке и Афганистане.

Когда в Эквадоре сменилось руководство, Ассанж был выдан британским властям. Ему также грозит экстрадиция в США.