Киев, , 12:05 — REGNUM Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины возбудила уголовное дело по факту возможного получения взятки одиннадцатью депутатами фракции «Слуга народа» в Верховной раде, сообщило 23 октября информационное агентство УНИАН.

Следователи проверят информацию о получении каждым депутатом $30 тыс. за голосование на заседании парламентского Комитета по финансам, налоговой и таможенной политики.

По версии следствия, за эти деньги депутаты, якобы, проголосовали против законопроекта о ликвидации коррупции при оценке недвижимости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский, а также руководство «Слуги народа» потребовало от подозреваемых депутатов пройти проверку на детекторе лжи, чтобы опровергнуть подозрения во взяточничестве.

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