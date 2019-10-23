Краснодар, , 12:13 — REGNUM Россия и Эфиопия подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере использования в мирных целях атомной энергии на саммите Россия — Африка в Сочи. Об этом 23 октября сообщает пресс-служба государственной корпорации «Росатом».

Как сообщает пресс-служба, данное соглашение станет отправной точкой для начала активного диалога между двумя странами в области мирного атома, что позволит приступить к практической реализации конкретных проектов такого сотрудничества.

Кроме этого, отмечается, что документ «создает правовую основу для взаимодействия между Россией и Эфиопией в области мирного использования атомной энергии по широкому спектру направлений».

Также сообщается, что документ подписали с российской стороны — генеральный директор корпорации «Росатом» Алексей Лихачев, со стороны Эфиопии — министр инноваций и технологий Гетахун Мекурия Кума.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее Гетахун Мекурия Кумав кулуарах саммита Россия — Африка рассказал, что власти страны рассматривают возможность строительства у себя двублочной атомной электростанции с участием РФ.