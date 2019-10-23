Санкт-Петербург, , 12:05 — REGNUM В петербургском парламенте предположили, что предстоящая реформа общественного транспорта может привести к катастрофическим последствиям в связи с несовершенством инфраструктуры в крупных городских районах, передает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, одним из аспектов реформы должна стать отмена десятков маршруток летом 2020 года, на смену которым должны прийти «социальные» маршруты.

Депутат Александр Егоров («Справедливая Россия») считает, что ситуацию, при которой тысячи жителей вынуждены часами стоять в пробках на Лиговском путепроводе с замороженной реконструкцией, так как его невозможно объехать из-за ремонта на проспектах Ветеранов и Народного Ополчения, можно сравнить с тем, как пациента вместо наркоза огревают по голове, чтобы он потерял сознание.

Он поинтересовался у коллег, не считают ли они, что в свете готовящейся транспортной реформы отмена маршруток вообще приведет вообще к катастрофе.

«Количество протестных настроений возрастет, потому что сроки введения станций метро [Красносельско-Калининской линии], реконструкции путепровода — они за пределами проведения реформы. Даже уже одно это должно привести к тому, чтобы хорошо подумать о начале этой реформы и ее проведении», — заявил Егоров.

Читайте также: Восемь станций метро должны начать проектировать в Петербурге в 2020 году

Напомним, станции ККЛ планируют открыть не ранее 2022 года. Единоросс Алексей Цивилев считает, что страдания Красносельского, Кировского и Петродворцового районов ввиду их густонаселенности требуют особого подхода при проведении транспортной реформы. Он заявил, что ему приходится объясняться с жителями по этому поводу.

«Проводя приемы на границе с юго-западом, когда касается транспортной реформы, мне стыдно смотреть людям в глаза. Потому что мне нечего им ответить, а я как представитель партии власти отвечаю за то, что происходит. Поэтому я с себя ответственность не снимаю, но мне сейчас стыдно смотреть людям в глаза», — сообщил Цивилев.

Читайте также: В Петербурге отменяют «африканские» маршрутки

Напомним, в соседней Ленинградской области чиновники также возмутились планируемой отменой целого ряда маршрутов на стыке двух регионов в рамках транспортной реформы Петербурга.