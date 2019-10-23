23 октября 2019 | Время чтения 5 мин

Те, кто уже принял местечковые мифы новообразованных бантустанов, кто расплевался со своим русским происхождением за обещание заплесневелых «печенек» из-за западного бугра, России не нужны. Хотите – нищайте вместе со своей новой родиной, хотите – уезжайте собирать клубнику и чинить унитазы в Польше, а хотите — прыгайте на площадях с требованиями впустить вас в Европу вместе с вашей квартирой, дачей и гаражом за кружевные трусики

Дмитрий Виноградов, , 11:59 — REGNUM На сайте правительства РФ появилось сообщение об одобрении правительством и внесении на рассмотрение Госдумы проекта изменений в статью 33.1 Федерального закона «О гражданстве Российской Федерации». Что предлагают изменить?

Белоруссия

Сейчас, в соответствии с вышеупомянутой статьёй, иностранцы, претендующие на получение российского гражданства, могут быть признаны носителями русского языка в случаях, когда они либо их родственники по прямой восходящей линии постоянно проживают или ранее постоянно проживали на территории РФ либо на территории, относившейся к Российской империи или СССР.

Чтобы быть признанным носителем русского языка, то есть человеком, ежедневно использующем его в различных сферах жизни, нужно пройти собеседование на специальной комиссии.

Если человек действительно является носителем русского языка — никаких проблем. Комиссия поймёт это за несколько секунд. Но если перед комиссией — житель Белоруссии или Украины, то в абсолютном большинстве случаев всем очевидно, что данная процедура — пустая формальность и ненужная трата времени. Это и предлагают отменить.

То есть, жителям Белоруссии и Украины не надо будет проходить эту комиссию, но все остальные формальности (и немаленькие), связанные с получением российского гражданства, остаются в силе. И заметьте, что речь идёт о людях, собственными руками написавших заявления о приёме в российское гражданство, а не о каких-то там «цэевропейцах».

Только и всего. Но в националистических изданиях в Белоруссии и на Украине случился прорыв плотины с известно чем. По мнению свидомитов, кстати, изъясняющихся на прекрасном русском языке, данный законопроект с головой выдаёт агрессивные планы России по завоеванию гордых незалежных государств.

А один известный белорусский сайт, примазывающийся к памяти советских партизан, хотя и продолжающий духовную традицию нацистских полицаев, заявил о том, что в списке государств, граждан которых предполагается освободить от собеседования, не хватает Казахстана.

В общем, как можно понять из потока сознания свидомых, Россия скоро оккупирует и Белоруссию, и Украину, и Казахстан. Чтобы этого не случилось, на проходящей сейчас в Белоруссии переписи населения всем гражданам «синеокой» надо указывать в качестве родного языка белорусский. Вот такая логика. И всё это написано на чистом русском языке — потому что писали бы они на белорусском — никто бы их не читал, подписка была бы в разы меньше.

Кстати, эти самые националистические издания недавно радостно сообщали, что 5 октября члены польской общественной организации «Молодые Крэсы» в очередях на белорусско-польской границе (с белорусской стороны) агитировали за то, чтобы люди на переписи записывались поляками. И ничего? Польского посла никуда не вызвали?

Кому непонятно, поясню. «Крэсами» (буквально — окраинами) в Польше называют территории Литвы, Белоруссии и Украины, входившие до сентября 1939 года в состав польского государства. Конечно, поляки на переписи и так запишутся поляками, и это нормально. Для этого не надо проводить никакие акции. Весь фокус в том, что поляками призывали записываться тех граждан Белоруссии, кто поляками не является.

В общем, сколько можно уже обвинять белорусское государство и его карманную «оппозицию» в двойных стандартах. Здесь и так всё понятно.

Суть в том, что если государство не только не может обеспечить людям нормальных возможностей заработать на жизнь, но даже не может внятно ответить на вопрос о национальной идентичности, народ из такого государства будет разбегаться. И будут объявлять себя хоть русскими, хоть поляками, хоть эфиопами. И неважно, кто из-за «зова крови», а кто — чисто по «колбасным» соображениям.

Новый российский законопроект — всего лишь маленький намёк на то, что России нужны люди из бывших советских республик, не заражённые русофобией. В действительности — изменение мизерное, и даже пока не принято. Польша действует куда более решительно и открыто. Но даже такого небольшого намёка хватило, чтобы российские патриоты пришли в восторг, а враги России — в ярость.

Будем надеяться, что это — не последний шаг в правильном направлении. Но хочу успокоить господ свидомитов, — никто на ваши земли и на вас лично не претендует. Деградируйте дальше.

Это раньше, в те времена, когда миллионы пахарей шли с сохой за лошадью, миллионы рабочих стояли у станков, и миллионы солдат шли в атаку, мощь государств измерялась территорией и населением. В наше время это уже не так. Тот раунд всемирной политической «большой игры» уже закончился, и «географические новости» не успели принять в нём участие, так как просто не существовали тогда. Теперь из территорий нужны только важнейшие участки, а из людей — только лучшие и патриоты. На смену количеству приходит качество, и похоже, что российская власть думает именно об этом.

Те, кто уже принял местечковые мифы новообразованных бантустанов, кто расплевался со своим русским происхождением за обещание заплесневелых «печенек» из-за западного бугра, России не нужны. Хотите — нищайте вместе со своей новой родиной, хотите — уезжайте собирать клубнику и чинить унитазы в Польше, а хотите — прыгайте на площадях с требованиями впустить вас в Европу вместе с вашей квартирой, дачей и гаражом за кружевные трусики.

Россия со временем заберёт самых умных, самых умелых, и не болеющих русофобией. Тех, кто русофобией всё-таки заразился, но в профессиональном плане ещё что-то представляет, заберёт Польша. А у вас, свидомые «патриоты», будут продолжать объяснять нищающему и стареющему оставшемуся населению о том, что «этот год был самым тяжёлым», «надо подождать ещё пару лет», «во всём виноват Путин», «скоро здесь будет новая Швейцария», «суровые годы настали», «в борьбе не сдадимся врагу» и так далее.