Сочи, Краснодарский край, 23 октября 2019, 12:02 — REGNUM Россия списала странам Африки долг на сумму $20 млрд. Об этом 23 октября рассказал президент России Владимир Путин на пленарном заседании саммита Россия — Африка в Сочи.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что генеральный директор ПАО «ФосАгро» и президент РАПУ Андрей Гурьев примет участие в работе экономического форума Россия — Африка, который пройдёт 23−24 октября в Сочи.

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