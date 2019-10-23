Путин: Россия списала странам Африки более $20 млрд
Сочи, Краснодарский край,
23 октября 2019, 12:02 — REGNUM Россия списала странам Африки долг на сумму $20 млрд. Об этом 23 октября рассказал президент России Владимир Путин на пленарном заседании саммита Россия — Африка в Сочи.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что генеральный директор ПАО «ФосАгро» и президент РАПУ Андрей Гурьев примет участие в работе экономического форума Россия — Африка, который пройдёт 23−24 октября в Сочи.
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История вопроса
23-24 октября в парке науки и искусства «Сириус» в Сочи будут проходить Саммит и Экономический форум Россия – Африка. В масштабном мероприятии принимают участие делегации 54 стран, 43 представлены главами государств и правительств. Около десяти тысяч специалистов в рамках 30 деловых сессий обсудят развитие экономического и торгового сотрудничества, новые инфраструктурные проекты на африканском континенте. Крупнейшие российские промышленные концерны, предприятия представят свою продукцию на выставке, а также проведут переговоры о создании новых предприятий.