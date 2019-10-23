Сочи, Краснодарский край, , 12:00 — REGNUM В последние несколько лет Россия начала процесс возвращения на африканский континент в качестве «общепризнанной влиятельной силы». Об этом передают репортеры ВВС Swahili.

Как сообщает телерадиокомпания, активные взаимоотношения между странами Африки и СССР прекратились после его распада в 1991 году, однако из-за того, что отношения России с Западом вновь ухудшились, Кремль, по словам репортеров, обратился к установлению экономических и политических отношений с Африкой. А укреплению уже имеющихся связей будет способствовать саммит Россия — Африка, на котором, как ожидается, обсудят энергетику, полезные ископаемые и военное сотрудничество, сообщают журналисты телерадиокомпании.

Они также отмечают положительную динамику в отношениях в последние годы. Так, к 2018 году товарооборот России и стран Африки составил 20,4 миллиардов долларов США, что вдвое больше, чем в 2010 году. Репортеры сообщили, что с 2015 года 12 глав африканских государств посетили столицу России, что, по их словам, также говорит о планомерном развитии взаимоотношений.