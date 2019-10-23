Сочи, Краснодарский край, , 11:46 — REGNUM Объединённые Арабские Эмираты заинтересовались участием в совместных проектах России и Египта в сфере промышленности. Об этом на сегодняшней встрече с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси в Сочи сообщил президент РФ Владимир Путин.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

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Глава государства напомнил, что Москва и Каир, в частности, работают над созданием промышленной зоны в Египте. Причём, по словам Путина, эта работа ведётся весьма активно. Так, в развитие инфраструктуры планируется вложить $190 млн и привлечь до $7 млрд.

«Я совсем недавно был у наших общих друзей в Объединённых Арабских Эмиратах. Они очень заинтересовались этим нашим совместным проектом и тоже будут думать о том, как им вписаться в наши совместные планы по развитию в сфере промышленности», — уточнил Путин.

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Как сообщало ИА REGNUM, двусторонняя встреча президентов России и Египта Владимира Путина и Абдель Фаттаха ас-Сиси состоялась 23 октября в Сочи перед началом экономического форума Россия — Африка. Российский лидер констатировал весьма успешное развитие двусторонних отношений между Россией и Египтом. Так, в 2018 году наблюдался рост товарооборота на 14%, он достиг 7,7 млрд долларов.