Рабочий посёлок Урдома, Архангельская область, , 11:44 — REGNUM По непроверенной информации от жителей поселка Урдома Ленского района Архангельской области, поселок с утра блокирован сотрудниками МВД, электричество в Урдоме отключено.

Мусорная реформа Иван Шилов © ИА REGNUM

В это же время к месту строительства полигона для отходов Москвы на станции Шиес прошла колонна бензовозов.

Таким образом, по-видимому, выполняется указание Президентом РФ губернатору Архангельской области и мэру Москвы по учету мнения жителей области в отношении строящегося без проекта и разрешения на строительство эколого-технологического парка «Шиес». С учетом того, что в результате всех проведенных в Архангельской области опросов общественного мнения и сбора подписей жителей Ленского района выяснилось, что более 90% жителей выступают категорически против строительства, можно считать, что мнение населения области «учтено» приняты «адекватные» этому мнению меры.

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