Токио, , 11:35 — REGNUM Президент Грузии Саломе Зурабишвили встретилась в Токио с президентом Армении Арменом Саркисяном. Главы государств находятся в столице Японии, где принимают участие в официальной церемонии интронизации императора Нарухито. Об этом 23 октября сообщают армянские СМИ.

Саломе Зурабишвили и Армен Саркисян

Президенты обсудили перспективы сотрудничества в различных сферах.

В ходе встречи глава Армении отметил, что сотрудничество двух стран в самых разных сферах имеет значительный потенциал. «Возможности нашей совместной деятельности намного больше, и вместе мы сможем сделать намного больше для наших стран и народов», — заявил Саркисян.

Президент Грузии пригласила коллегу с официальным визитом в Грузию и, в свою очередь, отметила, что два народа вместе должны пройти долгий путь, и от них зависит, как они будут использовать большой потенциал, существующий в регионе.

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