Москва, , 11:31 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин допустил, что отсутствие депутата на обсуждении проекта федерального бюджета может стать «звоночком» к лишению мандата, передает корреспондент ИА REGNUM 23 октября.

Володин припомнил обсуждение проекта бюджета на заседании фракции с участием главы Минфина Антона Силуанова. Тогда он устроил «перекличку» депутатов, которые представляют 10 самых депрессивных регионов, и назвал Псковскую область «сиротой», так как депутатов «Единой России» от региона в зале заседания не оказалось.

Со стороны Силуанова прозвучало предложение расширить список регионов с дополнительной поддержкой.

«Когда вчера называли регионы, потому что они по всем критериям, которые высказали и эксперты, и комитет, и министерство, относятся к регионам с низким уровням социально-экономического развития, министр говорит: «Если вы считаете, другой должен быть регион, давайте, будет другой регион — обозначим», но это будет несправедливо по отношению к гражданам, которые живут в регионах. Депутат должен в этот день в любой ситуации принимать участие в обсуждении бюджета, от этого зависит жизнь в стране и регионах. Болезнь — это единственное что может быть аргументом», — заявил Володин.

В ходе дискуссии о явке парламентариев, спикер Госдумы озвучил позицию Петра Толстого.

«Что касается более радикальных мнений, коллеги, давайте это оставим, это недопустимо. Давайте, вы сначала обсудите бюджет. А потом думайте об этом. А Толстой говорит: мандат сначала сдайте, — может быть и так», — указал он.

Володин напомнил, что регламент описывает ситуации, когда депутат может быть наказан за игнорирование своих полномочий.

«Мы описываем ситуации с лишением депутатских полномочий… Но рассмотрение этого вопроса и неучастие в обсуждении закона о проекте о бюджете, наверное, это та тема, которая достойна того, чтобы взять и написать. Не пришел на рассмотрение бюджета — это большой звоночек, что ты не хочешь исполнять депутатские полномочия», — рассуждает Володин.

«Вот Силуанов — пример — всю ночь стоял перед (главой комитета Госдумы по бюджету и налогам) Макаровым (участвовал в его передаче), всю ночь, и сейчас перед нами стоит. Выступление Кудрина — это же какой разворот!» — указал спикер Госдумы.