Джакарта, , 11:30 — REGNUM Министерство торговли Индонезии нацелено подписать соглашение по Всестороннему региональному экономическому партнёрству (ВРЭП) с 16 странами в ноябре 2020 года, сообщает информационное агентство Antara.

«Надеемся, что соглашение может быть заключено в ноябре 2020 года. После этого процесс ратификации начнется в каждой стране», — заявил представитель министерства торговли Иман Памбаджо на пресс-конференции в офисе.

Известно, что до завершения переговоров по ВРЭП комитет по переговорам представит отчет о статусе переговоров министрам-членам ВРЭП в начале ноября. Кроме того, министры представят отчет главам государств после министерской встречи ВРЭП, запланированной на 4 ноября в Бангкоке.

«Страны региона по-прежнему верят в торговлю и инвестиции между странами. Мы считаем, что взаимодействие и сотрудничество сильнее в разгар торговой войны», — отметил Иман Памбаджо.

Напомним, ВРЭП представляет собой всеобъемлющий пакт об экономическом сотрудничестве, которое охватывает десять стран АСЕАН, а именно Бруней, Камбоджа, Индонезия, Лаос, Малайзия, Мьянма, Филиппины, Сингапур, Таиланд и Вьетнам, а также шесть стран-партнеров по свободной торговле, а именно Китай, Япония, Южная Корея, Индия, Австралия и Новая Зеландия.

Читайте ранее в этом сюжете: Девятая министерская встреча по ВРЭП пройдет в Таиланде