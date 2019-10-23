Киев, , 11:29 — REGNUM Украинские депутаты в парламенте нынешнего созыва на самом деле еще смешнее, чем казались, заявил 23 октября украинский политолог Кирилл Сазонов, комментируя масштабные конфликты в президентской фракции «Слуга народа».

«Проводить проверку на полиграфе коллег — уже порадовало. Но теперь заговорили об исключении бунтарей из фракции. Дорогие мои «Слуги народа», а вы в курсе, что исключение из фракции не лишает мандата?!» — задается вопросом эксперт.

Политолог отмечают, что отдельных депутатов «Слуги народа» подозревают в лоббизме, и при этом руководство политсилы готово дать на этом поле полную свободу, что «прекрасно в своей нелогичности».

«Люди охотно уйдут в свободное плавание, и даже вам придется им платить за голосования. А пока фракция «Слуга народа» трещит по швам, за ними с плотоядным интересом наблюдают потенциальные обладатели «золотой акции», — резюмировал эксперт.

ИА REGNUM напоминает, что накануне стало известно, что президент Владимир Зеленский и руководство партии «Слуга народа» требуют, чтобы 11 депутатов политической силы, которые являются членами финансового комитета, прошли проверку на детекторе лжи. Их подозревают в получении взятки в 30 тыс. долларов (каждому) за «правильное» голосование по одному из законопроектов. Кроме того, в этот же день стало известно о серьезном конфликте внутри партии между депутатами, избранными по партийному списку, и мажоритарщиками.

18 октября состоялось заседание парламентского комитета по вопросам финансов, на котором в числе прочих обсуждали законопроект об отмене коррупционной схемы при оформлении сделок с недвижимостью. В поддержку законопроекта проголосовали лишь 5 из 16 депутатов «Слуги народа».

«Считаю это решение ошибкой, которую сложно объяснить», — заявил глава комитета, также представитель президентской партии Даниил Гетманцев.