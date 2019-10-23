Киев, 23 октября 2019, 11:52 — REGNUM Гибель бывшего министра аграрной политики и продовольствия Украины Тараса Кутового может быть не случайной, заявил популярный украинский журналист и блогер Анатолий Шарий в видео, опубликованном 22 октября на сервисе Youtube.
По данным журналиста, погибший Кутовый якобы курировал теневую схему получения наличных средств от деятельности государственной компании «Укрспирт», насчитывающей 86 заводов по производству спирта.
По его данным, 2017 году незаконное производство контролировали четыре группировки. Часть средств, вырученных от продажи нелегального спирта, привозили лично Кутовому, который отвозил их бывшему внештатному советнику экс-президента Украины Петра Порошенко Сергею Березенко, отметил блогер.
Журналист отметил, что Кутовый попался на воровстве незаконных средств, после чего был уволен.
Он призвал правоохранительные органы Украины провести расследование, а также беречь Сергея Березенко, бывшего министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна и личного водителя Кутового.
Как сообщало ИА REGNUM, 21 октября в Полтавской области Украины разбился вертолёт Robinson-44, которую пилотировал бывший народный депутат Украины, экс-министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Кутовый.
Бывший чиновник погиб.
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