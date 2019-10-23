Киев, , 11:52 — REGNUM Гибель бывшего министра аграрной политики и продовольствия Украины Тараса Кутового может быть не случайной, заявил популярный украинский журналист и блогер Анатолий Шарий в видео, опубликованном 22 октября на сервисе Youtube.

По данным журналиста, погибший Кутовый якобы курировал теневую схему получения наличных средств от деятельности государственной компании «Укрспирт», насчитывающей 86 заводов по производству спирта.

«В белую» они выпускают порядка 4−8 млн литров спирта в месяц, а вот по-чёрному они выпускают порядка 3−5 млн литров спирта в месяц», — рассказал Шарий.

По его данным, 2017 году незаконное производство контролировали четыре группировки. Часть средств, вырученных от продажи нелегального спирта, привозили лично Кутовому, который отвозил их бывшему внештатному советнику экс-президента Украины Петра Порошенко Сергею Березенко, отметил блогер.

«Это была личная доля президента нашей страны Петра Алексеевича Порошенко», — подчеркнул Шарий.

Журналист отметил, что Кутовый попался на воровстве незаконных средств, после чего был уволен.

«До недавнего времени единственным человеком, которого можно было взять и реально прижав, получить информацию обо всей схеме был Тарас Кутовый… Мы не верим в то, что произошедшее является несчастным случаем», — заявил Шарий.

Он призвал правоохранительные органы Украины провести расследование, а также беречь Сергея Березенко, бывшего министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна и личного водителя Кутового.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 октября в Полтавской области Украины разбился вертолёт Robinson-44, которую пилотировал бывший народный депутат Украины, экс-министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Кутовый.

Бывший чиновник погиб.

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