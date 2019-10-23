Киев, , 11:26 — REGNUM Верховной раде Украины нужно принять закон о частных военных компаниях (ЧВК), чтобы трудоустроить ветеранов войны в Донбассе. Об этом 23 октября в эфире одного из украинских телеканалов заявила экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко, комментируя вчерашний инцидент с ветераном войны, в результате которого в Киеве погибло два человека.

«Люди, которые возвращаются с фронта, не могут найти работу, потому что нет социальной поддержки государства. Выходом может стать создание частных военных компаний. Туда можно привлекать людей, у которых нет работы, но они хотели бы продолжать военное дело. Можно привлекать их вместе с оружием, которое у них есть, за что им будет выплачиваться дополнительная зарплата, если ты приходишь со своим оружием», — предложила Савченко.

Она напомнила, что ранее обсуждала это предложение с министром МВД Арсеном Аваковым.

«Эти частные военные компании ни в коем случае нельзя использовать внутри страны. Они просто регистрируются внутри страны. Они зарабатывают свои деньги где-то в горячих точках, при этом платят налог украинскому государству. Это один из выходов, как погасить конфликт и людей с посттравматическим синдромом, которые не смогут найти себе место в мирное время, в мирной стране», — добавила Савченко.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 октября в Киеве мужчина, прошедший войну на востоке Украины, взорвал гранту. Жертвами инцидента стали два человека, в том числе и сам ветеран. По предварительной информации, между охранником офиса и бывшим военным произошел конфликт. Затем мужчина достал гранату, которая и сдетонировала у него в правой руке. Оба погибли на месте. Также осколки улетели в двух женщин, одну из них госпитализировали.