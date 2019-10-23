Анкара, , 11:26 — REGNUM Россия будет играть роль посредника в выполнении условий Аданского соглашения между Турцией и Сирией. Такое мнение 23 октября на встрече с редакторами агентства Anadolu высказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Читайте также: Путин расставит все точки над «i» по ситуации на северо-востоке Сирии

Глава турецкого внешнеполитического ведомства напомнил, что Аданское соглашение продолжает действовать. Однако, по его словам, даже при наличии у Сирии желания его выполнить, для этого отсутствуют возможности.

«Так что Россия в этой ситуации возьмёт на себя роль посредника и будет способствовать реализации соглашения», — приводит ТАСС слова министра.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия поддержит возможные изменения Аданского соглашения между Сирией и Турцией, если стороны соглашения сочтут такие корректировки приемлемыми.

Напомним, Аданское соглашение было подписано между Анкарой и Дамаском в 1998 году и действует до сих пор. В частности, стороны договорились о прекращении всех форм поддержки запрещённой в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК), а также о закрытии её лагерей в Сирии и Ливане и предотвращении проникновения её боевиков в Турцию. При этом Турция сохраняла за собой «право осуществлять свое неотъемлемое право на самооборону», если Сирия не прекратит немедленно поддерживать РПК.