Дар-эс-Салам, Танзания, , 11:25 — REGNUM Представители Телекоммуникационной корпорации Танзании (TTCL) подписали соглашение с бурундийском интернет-провайдером Магистральная система Бурунди (BBS) о предоставлении интернет-услуг в стране. Об этом передает газета Mwananchi.

Как сообщает издание, данное соглашение, стоимостью 13,8 миллиардов танзанийских шиллингов (более 6 миллионов долларов США), будет реализовываться в Бурунди в течение 10 лет.

Соглашение было подписано во вторник, 22 октября, в Танзании. Со стороны Бурунди соглашение было подписано исполнительным директором BBS Эли Нтихаговумве, сторону Танзании представлял исполнительный директор TTCL Вазири Киндамба.

В интервью после подписания соглашение Киндамба заявил, что TTCL гарантирует предоставление качественных услуг в Бурунди через пограничные посты в Кабанге и Маньйову.

«Данное соглашение расширило пределы предоставления интернета, поэтому в ближайшее время мы намерены увеличить скорость с 2,5 гигабит до 10 гигабит в секунду», — заявил Киндамба.

В настоящее время TTCL обслуживает более двух миллионов клиентов.

«Кроме предоставления пользы для жителей Бурунди, соглашение поможет BBS перенять опыт TTCL в сфере предоставления телекоммуникационных услуг», — заявила Нтихаговумве после подписания соглашения.