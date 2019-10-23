Тбилиси, , 11:12 — REGNUM Партнерство между Грузией и США основано на общих ценностях свободы и демократии, написал премьер-министр Грузии Георгий Гахария в Twitter, комментируя принятый накануне Палатой представителей США «Акт поддержки Грузии».

«От имени грузинского народа я хочу поблагодарить Палату представителей США за принятие законопроекта о поддержке Грузии. Это первый автономный законопроект, связанный с Грузией, который выведет наше партнерство на новый уровень. США — наш ближайший стратегический союзник», — пишет грузинский премьер.

По его мнению, законопроект значительно укрепит связи между странами в области обороны, экономики и кибербезопасности, а более тесное партнерство с правительством США будет способствовать созданию в Грузии новых рабочих мест, формированию сильного среднего класса и поддержанию устойчивой безопасности.

По информации МИД Грузии, 22 октября Палата представителей США единогласно утвердила двухпартийный «Акт поддержки Грузии». Документ был разработан и представлен Конгрессу сопредседателями группы дружбы с Грузией демократом Джерри Коноли и республиканцем Адамом Кинзингером 16 января 2019 года.

На следующем этапе законопроект будет направлен в сенат, а после утверждения сенатом — президенту США, и если президент подпишет этот документ, он обретет силу закона, сообщают в МИД Грузии.