Тбилиси, 23 октября 2019, 11:12 — REGNUM Партнерство между Грузией и США основано на общих ценностях свободы и демократии, написал премьер-министр Грузии Георгий Гахария в Twitter, комментируя принятый накануне Палатой представителей США «Акт поддержки Грузии».
По его мнению, законопроект значительно укрепит связи между странами в области обороны, экономики и кибербезопасности, а более тесное партнерство с правительством США будет способствовать созданию в Грузии новых рабочих мест, формированию сильного среднего класса и поддержанию устойчивой безопасности.
По информации МИД Грузии, 22 октября Палата представителей США единогласно утвердила двухпартийный «Акт поддержки Грузии». Документ был разработан и представлен Конгрессу сопредседателями группы дружбы с Грузией демократом Джерри Коноли и республиканцем Адамом Кинзингером 16 января 2019 года.
На следующем этапе законопроект будет направлен в сенат, а после утверждения сенатом — президенту США, и если президент подпишет этот документ, он обретет силу закона, сообщают в МИД Грузии.