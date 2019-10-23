Киев, , 11:10 — REGNUM Мэр Львова Андрей Садовый заявляет, что премьер-министр Украины Алексей Гончарук провел закрытую встречу с главами крупных областных городов страны.

Об этом он сообщил вечером 22 октября в эфире телеканала «24».

Садовый отметил, что мероприятие было в формате «без галстуков», состоялся «достаточно откровенный разговор», в ходе которого премьер дал возможность всем высказать свое мнение.

«Я увидел желание правительства иметь качественное сотрудничество с местным самоуправлением. Так что фактически мы все в одной лодке… Не было никакого политического или регионального разделения. Все имеют одинаковые проблемы, потому что денег недостаточно», — заявил городской глава Львова.

Садовый заявил, что Гончарук посоветовал мэрам обращаться за деньгами к европейским финансовым институтам — Европейский банк реконструкции и развития, Международная финансовая корпорация, Европейский инвестиционный банк.

«Например, таким образом в 2020 году можно будет отремонтировать немало дорог. Если ты берешь деньги европейских банков, ты работаешь по европейскому тендерному законодательству, которое минимизирует любую коррупцию», — подчеркнул он.

ИА REGNUM отмечает, что официальной информации относительно встречи премьер-министра с мэрами крупных городов нет.