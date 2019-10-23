Москва, , 11:08 — REGNUM США пытаются замаскировать тот неприятный факт, что судьба СДС (военные формирования курдов — прим. ИА REGNUM) решилась на прямых переговорах президентов России и Турции, считает эксперт ИГСО по проблемам Ближнего Востока Михаил Балбус. Об этом он заявил 23 октября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова вице-президента США Майка Пенса о том, что военные формирования курдов выведены с территории зон безопасности, создаваемых Анкарой на севере Сирии, и что США надеются на скорое перемирие в данном регионе.

«Заявление отчасти маскирует неприятный факт, что судьба СДС решилась на прямых переговорах Путина с Эрдоганом, — сказал Балбус. — Турция получит возможность контролировать кусок границы между Тель-Абьядом и Рас аль-Айном на 30 км. Остальные участки будет контролировать сирийская армия совместно с российской военной полицией. Турция уже заявила, что с отводом сил СДС на 30 км цель её операции достигнута».

Дипломатически США, по мнению Балбуса, ограничатся наложением санкций на Турцию, а реально влиять на судьбу курдов они не могут, так как вывели войска с территории Сирии, кроме лагеря «Ат-Танф», который расположен далеко от курдских территорий.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам Пенса, военные формирования курдов выведены с территории зон безопасности, создаваемой Анкарой на севере Сирии. Кроме этого, он рассказал, что американская сторона продолжила свои консультации с обеими сторонами конфликта на севере Сирии.

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