Тбилиси, , 11:08 — REGNUM

Палата представителей США 22 октября единогласно утвердила двухпартийный «Акт поддержки Грузии», сообщило министерство иностранных дел Грузии. По оценке грузинского внешнеполитического ведомства, этот документ — наглядное доказательство возведения стратегических отношений между двумя странами на качественно более высокий уровень.

Законопроект содержит инициативу введения санкций против лиц, нарушающих права человека на «оккупированных территориях» Грузии, особое внимание уделяет сотрудничеству с Грузией в сфере обороны и безопасности и поручает госсекретарю США разработать и представить стратегию сотрудничества с Грузией в этом направлении на последующие пять лет. Торговому представителю США поручается принятие действенных мер в направлении переговоров с Грузией по соглашению о свободной торговле.

Законопроект осуждает Россию за «оккупацию регионов Грузии — Абхазии и Южной Осетии», поддерживает резолюцию парламента Грузии об утверждении «списка Отхозория-Татунашвили» и с целью «мирного урегулирования конфликта» призывает Россию к выполнению соглашения о прекращении огня от 12 августа 2008 года.

В отношении лиц, прямо участвующих в нарушении прав человека в Абхазии и Южной Осетии или содействующих этим нарушениям, авторы документа призывают ввести санкции в виде запрета на въезд в США, изгнания из страны, отказа в выдаче виз и иных подобных документов, блокирования их транзакций и ареста финансовых активов. Конгресс поручает президенту США и руководителю казны периодически, раз в полгода, представлять детальный отчет о выявлении таких лиц.

Законопроект также призывает администрацию США к усилению возможностей Грузии в борьбе с российской дезинформацией и пропагандой и поручает госсекретарю и соответствующим ведомствам в течение 180 дней после вступления закона в силу представить Конгрессу отчет о сотрудничестве с Грузией в этом направлении.

«Акт поддержки Грузии» был разработан и представлен Конгрессу сопредседателями группы дружбы с Грузией демократом Джерри Коноли и республиканцем Адамом Кинзингером 16 января 2019 года.

На следующем этапе законопроект будет направлен в Сенат, а после утверждения Сенатом — президенту США, и если президент подпишет этот документ, он обретет силу закона, сообщают в МИД Грузии.