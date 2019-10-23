Анкара, , 11:02 — REGNUM Анкара не против того, чтобы курды вошли в местные органы власти на севере Сирии. Об этом 23 октября заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, его слова приводит Anadolu Ajansı.

При этом Чавушоглу подчеркнул, что в северной части Сирии проживают в основном этнические арабы, которые и должны управлять данными территориями.

Кроме этого, он отметил, что Анкара не ведёт прямых переговоров с официальным Дамаском.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-президент США Майк Пенс во время своего выступления в Heritage Foundation в Вашингтоне заявил, что военные формирования курдов были выведены с территории зоны безопасности, создаваемой Анкарой на севере Сирии.