Багдад, , 10:55 — REGNUM Переговоры между центральным правительством Ирака и Иракским Курдистаном были приостановлены из-за продолжающихся в стране акций протеста, об этом 22 октября сообщает Kurdistan.ru.

Тем не менее, чиновники с обеих сторон отметили, что в отношениях между курдами и Багдадом был достигнут значительный прогресс, который необходимо закрепить.

Напомним, в сентябре 2017 года в Иракском Курдистане прошел референдум о независимости, последствием которого стало изгнание курдских военных частей из спорных территорий и наложение на Эрбиль санкций.

С тех пор сторонам удалось преодолеть напряженность в отношениях, однако о полном восстановлении прежнего доверия речь пока не идет.

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